Mutmaßliche Reichsbürgerinnen nach Attacke vor Gericht

Prozesse

Zwei mutmaßliche sogenannte Reichsbürgerinnen aus dem Harz kommen heute wegen einer Säure-Attacke auf einen Polizisten vor Gericht. Der Beamte erlitt dadurch erhebliche Augenverletzungen.

Herzberg. Der Polizist war vom Bezirksschornsteinfeger um Hilfe gerufen worden, weil die Frauen sich wiederholt geweigert hatten, ihre Heizung inspizieren zu lassen.

Ursprünglich sollte der Prozess gegen die Frauen bereits im Mai im Amtsgericht Herzberg stattfinden, die beiden erschienen aber nicht. Damit das Verfahren nicht erneut platzt, wurden die 68 Jahre alte Mutter und ihre 29 Jahre alte Tochter am Dienstag in Polizeigewahrsam genommen. Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik und deren Behörden und Gesetze nicht an, die Bewegung wird inzwischen bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet.

Den beiden Frauen aus Barbis im Südharz wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Außerdem müssen sie sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Tochter soll den Polizisten Anfang Juni 2015 mit säurehaltigem Sanitärreiniger überschüttet haben, auch die Mutter soll den Mann attackiert haben. Die ältere Frau liegt seit Jahren mit den Behörden im Streit.

dpa