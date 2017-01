Eine Bronzestatue der Justitia steht in Frankfurt am Main. © Arne Dedert/Archiv

Kriminalität

Mutmaßliche Einbrecherbande in Oldenburg angeklagt

Die Oldenburger Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen schweren Bandendiebstahls gegen sieben junge Männer im Alter von 17 bis 28 Jahren erhoben. Sie sollen von Juni bis September vergangenen Jahres in wechselnder Beteiligung mehrere Einbrüche in Dinklage, Bramsche, Damme sowie vor allem in Vechta und Lohne begangen haben.