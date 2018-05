Bei der Niedersächsischen Luftgitarren-Meisterschaft in Osnabrück sind am Freitagabend drei Frauen und sechs Männer angetreten. In zwei Runden wollten sie in Auftritten von jeweils 60 Sekunden musikalisches Gespür und künstlerisches Talent zeigen, wie der Veranstalter Daniel Oldemeier sagte.