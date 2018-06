Die Polizei hat am Freitag in Wilhelmshaven ein Einfamilienhaus gestürmt und einen 19-Jährigen in Gewahrsam genommen. Seine Mutter habe angegeben, dass ihr Sohn eine Schusswaffe haben solle und angekündigt habe, diese gegen seine Eltern richten zu wollen, teilte die Polizei am Abend mit.