Musik

Musik aus dem Libanon Schwerpunkt beim Morgenland Festival

Musik aus dem Libanon ist in diesem Jahr schwerpunktmäßig beim Morgenlandfestival in Osnabrück zu hören. Das Festival sei ein Ort für die musikalische Überschreitung von Grenzen, sagte Festivalleiter Michael Dreyer am Montag bei der Vorstellung des Programms.