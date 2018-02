Eine Fahne mit dem Logo des Schleswig-Holstein Musik Festivals. © Markus Scholz/Archiv

Musik

Musik Festival: Sabine Meyer Porträtkünstlerin

Lübeck (dpa/lno - Die international renommierte Klarinettistin Sabine Meyer ist die Porträtkünstlerin des diesjährigen Schleswig-Holstein Musik Festivals. Sabine Meyer werde in 19 Konzerten "echte Herzenprojekte" vorstellen und den Farbenreichtum ihres Instruments ausloten, sagte Intendant Christian Kuhnt am Freitag in Lübeck bei der Bekanntgabe der Porträtkünstlerin und des Festival-Programms.