Unfälle

Museumsbahn rammt Auto: 29-Jährige weiter in Lebensgefahr

Nach dem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Museumseisenbahn in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) schwebt eine 29-Jährige in Lebensgefahr. Sie war am Sonntagabend gemeinsam mit ihren Eltern im Auto unterwegs, als die Bahn den Wagen auf einem unbeschrankten Bahnübergang rammte.