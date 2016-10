Hans-Heinrich Stumpf präsentiert ein Stück vergoldete Ledertapete. © H. Hollemann/Archiv

Museen

Museum zeigt Tapetenkunst aus vier Jahrhunderten

Eine Reise durch die Geschichte der Tapete können die Besucher des kürzlich eröffneten Museums "Wandliebe" in Celle unternehmen. In dem Haus in der Altstadt sind bemerkenswerte Kollektionen aus der Sammlung von Marianne Stumpf zu sehen.