Ein zehnjähriges Mädchen ist in Delmenhorst auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 46-jährige Fahrerin wurde am Dienstag nach Polizeiangaben vermutlich durch eine Baustelle kurz vor dem Zebrastreifen abgelenkt, so dass sie das Mädchen, das mit einem Fahrrad die Straße überqueren wollte, übersah.