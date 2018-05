Worpswede

Anschließend hob das Flugzeug wieder ab, flog ein Stück und kam in einem Graben zum Liegen. Der Mann und die Frau, die in Stade gestartet waren, blieben unverletzt. Der Motorsegler wurde am Propeller und am Fahrwerk beschädigt. Die Ursache des Unfalls, der am Mittwoch geschah, ist noch unklar. Für die Ermittlung der Hintergründe ist die Bundesstelle für Fluguntersuchung zuständig.

dpa