Braunlage

In einer nicht einsehbaren scharfen Rechtskurve sei er dann frontal mit einem Motorrad im Gegenverkehr zusammengestoßen. Der 50 Jahre alte Biker sei noch an der Unfallstelle gestorben. Seine Mitfahrerin und der Unfallverursacher seien ins Krankenhaus gekommen. Die Bundesstraße 4 war an der Unfallstelle drei Stunden gesperrt.

dpa