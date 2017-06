Verkehr

Motorradfahrerin stirbt bei Unfall in Walsrode

Bei einem Unfall in der Lüneburger Heide ist eine 44 Jahre alte Motorradfahrerin aus Hodenhagen ums Leben gekommen. Sie starb, weil ein Autofahrer die entgegenkommende Frau beim Linksabbiegen übersehen hatte, teilte die Polizei in Soltau am Sonntag mit.