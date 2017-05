Unfälle

Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall zwischen Riefensbeek-Kamschlacken und Dammhaus am Harz tödlich verunglückt. Seine 19 Jahre alte Mitfahrerin wurde am Mittwochabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Dammhaus. Den Angaben zufolge fuhr eine Gruppe von vier Motorradfahrern auf der Bundesstraße 498. Der erste Fahrer verlor in einer Kurve aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Dieses fiel auf den Boden und rutschte über die Straße hinweg. Der Mann starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Die junge Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

dpa