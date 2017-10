Ein Motorradfahrer fährt eine Autobahn entlang. © Frank Rumpenhorst/Archiv

Unfälle

Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß

Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntag beim Zusammenstoß mit einem Auto in der Region Hannover ums Leben gekommen. Der Biker hatte nach Polizeiangaben auf einer Landesstraße bei Gehrden in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verloren.