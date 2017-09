Verkehr

Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Eine Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag in einen entgegenkommenden Motorradfahrer geprallt und verletzte diesen tödlich. Die 41-Jährige bog von der Hauptstraße in Offenwarden im Landkreis Cuxhaven links auf eine Kreisstraße ab, als sie mit dem 53-jährigen Motorradfahrer zusammenstieß, teilte die Polizei am Montag mit.