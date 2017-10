Unfälle

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Lingen

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag im emsländischen Lingen bei einer Kollision mit einem Auto tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte am Nachmittag ein Autofahrer an einer Kreuzung dem 30 Jahre alten Motorradfahrer aus zunächst nicht bekannten Gründen die Vorfahrt genommen.