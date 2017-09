Verkehr

Sturzbetrunken mit fast 4,0 Promille ist ein Mann in Hannover mit seinem Motorrad unterwegs gewesen. Ein Passant verständigte die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, dass der Fahrer erhebliche Probleme beim Ausziehen seiner Warnweste hatte.

Hannover. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entdeckten die Beamten den Mann später in seiner Wohnung. Bei einem Alkoholtest wurden bei ihm 3,8 Promille festgestellt. Nun ist der 31-Jährige seinen Führerschein los und hat ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr am Hals.

dpa