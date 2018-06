Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der B90 bei Leutenberg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) tödlich verletzt worden. Der 35-Jährige aus Niedersachsen habe am Mittwochnachmittag in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei in Saalfeld am Donnerstag mit.