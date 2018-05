Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hat einen Verkauf von Norddeutschlands größter Landesbank NordLB ausgeschlossen. "Ein Komplettverkauf steht für uns nicht an, aber ansonsten denken wir in alle Richtungen, so dass auch die Aufnahme von Privatkapital für uns eine der Möglichkeiten darstellt", sagte Hilbers am Mittwoch in Hannover nach einer Unterrichtung des Haushaltsausschusses.