Motorradfahrer fährt auf Mopedfahrer auf: Schwerverletzte

Unfälle

Zwei Kradfahrer sind bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 83 bei Pegestorf (Landkreis Holzminden) schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger war am Samstag in ein einer Motorradgruppe unterwegs.

Pegestorf. Als einer der letzten im Konvoi übersah er den langsamer fahrenden 76 Jahre alten Mopedfahrer, den andere aus der Gruppe bereits überholt hatten. Der junge Mann fuhr auf das Kleinkraftrad auf. Der Ältere erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 76-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Göttingen geflogen werden. Der 19-Jährige kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

dpa