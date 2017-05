Unfälle

Motorradfahrer bei Unfall tödlich verunglückt

Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagabend in Barsinghausen (Region Hannover) mit einem Auto zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Der 29-Jährige war aus zunächst ungeklärter Ursache mit seiner Maschine in einer scharfen Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte.