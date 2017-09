Unfälle

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer hat beim Zusammenstoß mit einem Auto in der Region Hannover lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Eine 49 Jahre alte Autofahrerin hatte den entgegenkommenden Biker offenbar beim Abbiegen übersehen.

Hannover. Bei der Kollision am Samstag in Isernhagen wurde der junge Mann zu Boden geschleudert und schwerst verletzt. Er kam in eine Klinik. Die mutmaßliche Unfallverursacherin blieb unverletzt.

dpa