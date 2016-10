Kriminalität

Motorraddieb verbeißt sich in Arm von 58-Jährigem

Ein 18-Jähriger hat nach einem missglückten Motorraddiebstahl in Bremen den Besitzer der Maschine in den Arm gebissen. Nach Polizeiangaben hatte der 58 Jahre alte Eigentümer des Zweirads am Samstag beim Frühstück Lärm vor seinem Haus gehört.