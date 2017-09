Ein leuchtendes Blaulicht auf dem Dach eines Funkstreifenwagens der Polizei. © J. Büttner/Archiv

Kriminalität

Motorrad verschwindet bei Pinkelpause

Eine Toilettenpause des Fahrers haben Unbekannte an der A39 im Landkreis Harburg genutzt, um am helllichten Tag das Motorrad des Mannes zu stehlen. Der 54-Jährige hatte Montagnachmittag nach Angaben eines Polizeisprechers in der Nähe von Winsen (Luhe) auf einem Parkplatz in Fahrtrichtung Hamburg gehalten, um die Toilette aufzusuchen.