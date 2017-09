Extremismus

Unbekannte haben in Bremen in der Nacht zum Sonntag eine Moschee mit ausländerfeindlichen Parolen besprüht. Die Täter hätten zudem Feuerwerkskörper gezündet, teilte die Polizei mit.

Bremen. In einem Briefkasten und an einem Fensterrahmen seien pyrotechnische Rückstände gefunden worden, der Sachschaden sei allerdings gering. Zeugen für die Tat hätten sich bislang nicht gemeldet. Der Staatsschutz ermittelt. Die Polizei will am Standort der Moschee im Stadtteil Gröpelingen nun häufiger Streife fahren.

dpa