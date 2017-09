Moritz Bleibtreu. © Jörg Carstensen/Archiv

Auszeichnungen

Moritz Bleibtreu hat nun einen Stern in Oldenburg

Es ist zwar nicht Hollywood, aber immerhin: Der Schauspieler Moritz Bleibtreu hat einen Stern auf dem "Walk of Fame" in Oldenburg bekommen. Der 46-Jährige enthüllte am Donnerstag die 11. Sternen-Plakette in der Innenstadt.