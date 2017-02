| Thomas Nagel

Im Mordprozess schweigt Tizia L. (21) weiter. Sie soll ihren 42 Jahre älteren Mann Willi Ende Juli 2016 mit acht Schüssen erschossen haben. Die Heirat haben sie geheim gehalten. Was die beiden miteinander verband, bleibt rätselhalft.

hildesheim. Am 23. Oktober 2015 heiratete Tizia L. (21). Ihr Mann Willi war 42 Jahre älter. Es war eine Geheimhochzeit. Bis zum 30. Juli 2016. Da lag der Gatte, von acht Schüssen getroffen, tot auf dem Sofa in seinem Wohncontainer in Algermissen (Kreis Hildesheim). Nun erfuhren die Familien von dem seltsamen Paar.

Seit Ende Januar muss sich Tizia L. wegen Mordes vor der Schwurgerichtskammer Hildesheim verantworten. Doch auch am vierten Prozesstag und nach zwei Dutzend Zeugen bleibt die Beziehung zwischen den beiden ein Rätsel. Sicher ist nur: Sie lernten sich in einem Gebrauchtwagenhandel in Wendhausen (Kreis Hildesheim) kennen. Willi L. hatte dort seinen grünen Mercedes-Kombi gekauft, er war mit dem Besitzer befreundet. Tizia L. arbeitete von April bis Mai 2015 als Praktikantin in dem Betrieb. Sie kam häufiger zu spät. „Willi riet mir mehrmals, sie rauszuschmeißen“, sagte der Gebrauchtwagenhändler (42) gestern.

Eine romantische Liebe beginnt wohl anders. Für die junge Angeklagte, eine Mechatronikerin-Auszubildende, mag die Ehe der Einstieg in eine gesicherte Existenz gewesen sein. „Sie wollte ihre eigene Werkstatt“, sagte ein Zeuge (64). Sie habe von einem Reiterhof geträumt.

Doch was wollte Willi L. von seiner jungen Frau? Er hatte bereits zwei Ex-Frauen. Während seiner zweiten Ehe lebte er mit Frau und Geliebter jahrelang unter einem Dach. Von der Geliebten (58) konnte er auch während der Ehe mit Tizia L. nicht lassen. Seiner ersten Frau gestand der umtriebige Senior: „Ich habe eine ältere und eine jüngere Frau. Ich kann mich nicht entscheiden.“

Doch der Maurer und Lkw-Fahrer entschied sich. Er setzte seine neue Ehefrau als Alleinerbin ein. Seine langjährige Geliebte blieb hingegen auf einem Haufen Schulden sitzen. Sie machte Willi L. für ihre Privatinsolvenz verantwortlich. Darin sehen die Anwälte von Tizia L. ein Mordmotiv.

Die Ex-Frauen beschrieben das Mordopfer als gewalttätig und trunksüchtig. Tizia L. sagte im Gefängnis zu ihrer Tante und Ziehmutter (52): „Ich fühlte mich bei ihm gut und geborgen.“ Das passt alles nicht zusammen. Zumal „Macho“ Willi schon Monate vor seinem Tod sagte, dass er um sein Leben fürchte. Er hatte Angst vor der zierlichen Angeklagten. Eine Amour fou.