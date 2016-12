Auf einem Tisch liegt ein Richterhammer aus Holz. © Uli Deck/Archiv

Kriminalität

Mordprozess gegen filmenden Motorradraser gestartet

Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer, der sich wegen Mordes vor dem Landgericht Bremen verantworten muss, will sich noch am Montag zu den Vorwürfen äußern. Das kündigte die Verteidigung des Mannes zum Prozessbeginn an.