Mordprozess gegen einen 33-Jährigen in Bremen begonnen

In Bremen hat ein Mordprozess gegen einen 33-Jährigen begonnen, der den neuen Freund seiner ehemaligen Lebensgefährtin getötet haben soll. Der Staatsanwalt warf dem Mann am Dienstag im Landgericht in der Anklage vor, aus niedrigen Beweggründen und Heimtücke gehandelt zu haben.