Mordprozess gegen Zeitungsboten nach Streit um Zustellung

Kriminalität

Ein Streit um die pünktliche Zustellung eines Wochenblattes hat einen 51-Jährigen in Lüneburg das Leben gekostet. Von Donnerstag (9.30 Uhr) an muss sich ein 42-jähriger Zeitungsausträger nun wegen Mordes vor dem Landgericht Lüneburg verantworten.

Lüneburg. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, den unzufriedenen Leser heimtückisch mit mehreren Messerstichen getötet zu haben.

Vor der Tat am 1. April soll es laut Anklage auf dem Grundstück des Opfers wie schon in den Wochen zuvor zu einem Streit gekommen sein. Dem Boten wurden Unregelmäßigkeiten bei der Zustellung des Wochenblatts vorgeworfen. Daraufhin soll der Mann ein Küchenmesser von zu Hause geholt haben, um sich zu rächen. Das Opfer kam schwer verletzt in eine Klinik, wo es wenig später starb.

Ein Sohn des 51-Jährigen hielt den Austräger nach der blutigen Auseinandersetzung so lange fest, bis die Polizei eintraf. Dabei soll der Bote den Mann und zwei weitere Angehörige mit dem Tod bedroht haben. Für den Prozess hat das Gericht bis zum 3. November insgesamt sechs Verhandlungstermine angesetzt.

dpa