Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat bei der Erixx-Regionalbahn an diesem Dienstag zu einem Warnstreik am Standort Uelzen aufgerufen. Ab 14.00 Uhr seien Beschäftigte zu einer mehrstündigen Arbeitsunterbrechung aufgerufen, teilte die EVG am Montag mit.