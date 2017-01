Prozesse

Im Prozess wegen des Mordes an einer jungen Frau im Klosterwald in Nienburg hat ein Psychologe ausgesagt, dass der Angeklagte sich vor der Tat vernünftig benommen habe.

Verden. Der 48-Jährige sei "durchgängig disziplinarisch unauffällig" gewesen, sagte der Diplom-Psychologe am Montag als Zeuge im Landgericht Verden aus. Der Mann behandelte den Angeklagten im Maßregelvollzug in einer Klinik in Rehburg-Loccum, die in der Nähe des Tatortes liegt.

Der 48-Jährige soll bei einem unbegleiteten Freigang im September 2015 eine 23 Jahre alte Frau getötet haben. Er schweigt bislang zu den Vorwürfen.

2012 war er wegen Vergewaltigung bereits zu fast fünf Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Wegen seiner Sucht wurde er aber 2013 vom Gefängnis in eine Therapie in den Maßregelvollzug nach Rehburg verlegt. Dort durfte der Angeklagte seit Januar 2015 Freigänge ohne Begleitung unternehmen.

dpa