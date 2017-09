Ein leuchtendes Blaulicht auf dem Dach eines Streifenwagens. © Jens Büttner/Archiv

Kriminalität

Molotow-Cocktail gegen Haus in Peine geworfen

Ein Einfamilienhaus in Peine ist von Unbekannten mit einem Molotow-Cocktail beworfen worden. Drei Erwachsene und fünf Kinder schliefen in dem Gebäude, alle blieben unverletzt, wie die Polizei in Salzgitter am Montag mitteilte.