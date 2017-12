Blaulichter blinken auf Polizeifahrzeugen. © Rolf Vennenbernd/Archiv

Kriminalität

Mörtelspuren führen Polizei zu Einbrecher

Schuhabdruckspuren haben die Polizei nach einem Einbruch in Verden direkt in die Wohnung des Diebes geführt. Der Mann war nach Polizeiangaben in einen Baucontainer eingebrochen und hatte einen Trennschleifer gestohlen.