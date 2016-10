Möhrenernte in Niedersachsen. © Julian Stratenschulte/Archiv

Agrar

Möhrenernte beginnt wegen Trockenheit später

Nach einem relativ trockenen Sommer beginnt die Möhrenernte in Niedersachsen später als üblich. Regional gebe es an Orten, an denen nicht bewässert werden konnte, außerdem weniger Ertrag, sagte Erich Klug, Berater für Gemüsebau bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen.