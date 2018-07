Schlechte Ernte, niedrige Preise: Die wirtschaftliche Situation der Schweinezüchter in Niedersachsen ist schlecht. Der Erzeugerpreis für das Kilo Schlachtfleisch liegt mit aktuell 1,39 Euro so tief wie seit drei Jahren nicht mehr, sagte Mechthild Cloppenburg von der Agrarmarkt Informationsgesellschaft in Berlin.