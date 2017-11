Johanne Modder hält eine Rede. © Mohssen Assanimoghaddam/Archiv

Landtag

Modder wirft FDP Verantwortungslosigkeit vor

Die Fraktionsvorsitzende der SPD im niedersächsischen Landtag, Johanne Modder, hat der FDP in Land und Bund Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Wie später in Berlin habe die FDP zuvor auch in Hannover staatspolitisches Bewusstsein vermissen lassen, sagte Modder am Donnerstag im Landtag.