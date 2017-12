Ski

Mittwoch öffnet die erste Abfahrtpiste im Harz

Nach starken Schneefällen zum Wochenstart hat in weiten Teilen Niedersachsens Tauwetter eingesetzt. In den Hochlagen des Harzes dominiert dagegen weiter die Winterlandschaft - dort startet am Mittwoch die alpine Saison. Die Schneefallgrenze steigt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auf 600 bis 1000 Meter.