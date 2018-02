Parteien

Mitgliederzuwachs bei Niedersachsen-SPD vor GroKo-Votum

Vor dem Mitgliedervotum über eine Neuauflage der großen Koalition mit der Union hat es in der SPD in Niedersachsen eine Eintrittswelle gegeben. Seit Jahresanfang seien 2467 Mitglieder hinzugekommen, teilte Landesverbands-Sprecher Axel Rienhoff am Dienstagabend mit.