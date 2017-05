Ein Smartphone mit der App "DB Navigator" ist vor einem ICE zu sehen. © Rainer Jensen/Archiv

Bahn

Mitfahrer-App für Ländertickets macht Bahnreisen billiger

Was vor Jahren noch halb illegal war - sich mit fremden Reisenden in der Bahn ein Länderticket zu teilen - wird jetzt von der Deutschen Bahn beworben. Sie hat eine DB Mitfahrer-App auf den Markt gebracht, von der im Norden auch Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein profitieren, wie die Bahn AG am Mittwoch mitteilte.