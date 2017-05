Kriminalität

Mitbewohner soll Seniorin in Heim getötet haben

In einem Seniorenwohnheim in Pattensen bei Hannover ist eine 88-Jährige vermutlich von einem Mitbewohner getötet worden. Nach der Tat steht ein 75 Jahre alter Mitbewohner unter Verdacht, der unter Demenz leiden soll, teilte eine Polizeisprecherin in Hannover am Freitag mit.