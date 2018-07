Braunschweig

Dort wurde der polizeibekannte Mann im Rotlichtviertel kontrolliert, wo er zu Fuß unterwegs war.

Laut Anklage soll der zur Tatzeit 19-Jährige das Feuerwehrauto auf einem Firmengelände abgestellt haben. In Goslarer Ortseil Oker soll er zuvor durch ein gekipptes Fenster und eine aufgebrochene Tür in die Fahrzeughalle gelangt sein. Der Beschuldigte muss sich wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall in Tateinheit mit Sachbeschädigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zur Verhandlung sind zwei Zeugen geladen. Es wird damit gerechnet, dass am Montag ein Urteil fällt.

dpa