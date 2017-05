SPICKEN SOLL NICHT FUNKTIONIEREN: Die Einstellung „Prüfungsmoddus“ soll Klassenarbeiten verhindern, das mit dem Tablet-Computer geschummelt wird.

START IN NIEDERSACHSEN

Mit dem Tablet ins Abitur

Als erstes Bundesland will Niedersachsen bei bestimmten Klausuren in der Schule Tablets und Smartphones erlauben. Ein „Prüfungsmodus“ an den Geräten soll das Schummeln verhindern.