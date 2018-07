Bei einem missglückten Überholmanöver in Hilter (Landkreis Osnabrück) sind drei Insassen eines Autos schwer verletzt worden. Auf einer Landstraße in Richtung Wellendorf habe der Fahrer am Sonntagnachmittag beim Überholen vermutlich ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, teilte die Polizei am Montag mit.