Misshandlungen von Höxter: Angeklagte wird weiter befragt. © Guido Kirchner/Archiv

Prozesse

Misshandlungen von Höxter: Frau Wasser eingeflößt

Im Prozess um die den tödlichen Misshandlungen in Höxter hat das Landgericht Paderborn am achten Verhandlungstag die Befragung von Angelika W. fortgesetzt. Die 47-jährige Angeklagte schilderte am Dienstag erneut, wie das Paar eine Frau aus Magdeburg über Monate quälte.