Im Prozess um die Geschehnisse im sogenannten Horror-Haus von Höxter soll die angeklagte Frau weiter aussagen. Stand zunächst ihre eigene Leidensgeschichte unter dem mitangeklagten Ex-Mann im Vordergrund, wird es nun auch um ihre mutmaßliche Täterrolle gehen.

Paderborn. In dem Mordprozess um die brutalen Misshandlungen mehrerer Frauen in Höxter hat das Landgericht Paderborn am Mittwoch die Vernehmung der Angeklagten fortgesetzt. An diesem dritten Verhandlungstag will das Gericht die 47-jährige Angelika W. weiter zu den Geschehenissen in dem sogenannten "Horror-Haus" befragen. Ihr und ihrem mitangeklagten Ex-Mann Wilfried W. (46) wird vorgeworfen, über Jahre hinweg Frauen mit Kontaktanzeigen in ihr Haus nach Ostwestfalen gelockt zu haben, um sie brutal zu misshandeln. Zwei Frauen starben infolge der Quälereien. Die Frauen sollen geschlagen, getreten, tagelang gefesselt, verbrüht und psychisch gequält worden sein. Angelika W. hatte bei der Polizei umfangreich ausgesagt und sich selbst sowie ihren Ex-Mann schwer belastet. Beide sind wegen Mordes angeklagt.

Zum Start des Prozesstages verteidigten die Staatsanwaltschaft und einer Sachverständiger das psychologische Gutachten über den Angeklagten. Die Anwälte des Angeklagten hatten die Qualität der Arbeit des Gutachters in Zweifel gezogen und eine Überprüfung der Methodik des Sachverständigen gefordert.

