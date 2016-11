Das Blaulicht eines Streifenwagens blinkt. © Jens Wolf/Archiv

Kriminalität

Misshandeltes Mädchen soll in Obhut des Jugendamtes kommen

Die schwer misshandelte Vierjährige in Hamburg soll nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus in die Obhut des Jugendamtes genommen werden. "Die gute Nachricht ist, dass das Mädchen außer Lebensgefahr ist", sagte der stellvertretende Ärztliche Direktor des Altonaer Kinderkrankenhauses, Philippe Stock, am Freitag bei einer Pressekonferenz der Hamburger Staatsanwaltschaft.