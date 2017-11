Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im niedersächsischen Landtag. © Hauke-Christian Dittrich

Landtag

Ministerpräsident erneuert VW-Bekenntnis: Keine Fahrverbote

Keine Fahrverbote, aber einen weiteren Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs hat sich Niedersachsens neue Landesregierung auf die Fahnen geschrieben. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erneuerte bei seiner Regierungserklärung am Mittwoch in Hannover zugleich auch sein Bekenntnis zur Landesbeteiligung am Volkswagen-Konzern.