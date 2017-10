Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an der Urne. © Hauke-Christian Dittrich

Wahlen

Ministerpräsident Weil setzt auf hohe Wahlbeteiligung

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung. "Ich bitte alle Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen herzlich, sich an der Landtagswahl zu beteiligen", sagte Weil am Sonntag bei der Stimmabgabe in Hannover.