Ministerpräsident Weil gibt Stimme zur Bundestagswahl ab

Wahlen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Sonntagvormittag seine Stimme für die Bundestagswahl abgegeben. Um kurz nach 11.00 Uhr warf er gut gelaunt seinen Stimmzettel in die gelbe Wahlurne.

Hannover. In seinem Wahlbüro im Seniorenwohnheim Birkenhof in Hannover bedankte sich der niedersächsische SPD-Parteichef zunächst bei den Wahlhelfern und plauderte dann mit den Bewohnern des Altenheims. Regierungschef Weil wird in drei Wochen bei der vorgezogenen Landtagswahl von dem CDU-Vorsitzenden Bernd Althusmann herausgefordert. Die rot-grüne Koalition hatte im Landtag ihre Ein-Stimmen-Mehrheit verloren, nachdem eine Grünen-Abgeordnete zur CDU übergetreten war.

dpa